Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о работе над законодательством по поддержке материнства и детства.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы рассказала журналистам о работе сенаторов над законодательством по поддержке материнства и детства.

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Парламентарий напомнила о подготовленном и внесенном членами Совета Федерации законопроекте о праве многодетных семей на социальную помощь независимо от их дохода. Речь идет о заключении социальных контрактов с такой категорией граждан.

Соцконтракт заключается с семьями, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума

«На данный момент соцконтракт заключается с семьями, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Однако есть ситуации, когда доходы такой категории граждан незначительно выше установленной нормы, и это не позволяет им получить определенную помощь от государства», — пояснила Инна Святенко. Она предложила подходить к теме получения соцконтрактов многодетными семьями шире и не ограничиваться лишь критериями среднедушевого дохода.

По словам сенатора, социальный контракт — это договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, а также содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела.

Инна Святенко также сообщила, что в профильном Комитете СФ ведётся работа над законопроектом о предоставлении многодетным семьям не только помощи со стороны государства, но и абсолютно новых возможностей и преференций как на федеральном, так и на региональном уровнях.

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