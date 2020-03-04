Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подчеркнул, что это важно для безусловной реализации соответствующих положений Доктрины продовольственной безопасности РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия члены Комитета СФ Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области и Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия посетили испытательный центр Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, осуществляющий исследования пищевой продукции на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов.

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Алексей Майоров напомнил, что в рамках исполнения поручения, данного на 473-м заседании Совета Федерации 30 января 2020 г., по посещению членами Совета Федерации испытательных лабораторий по исследованию сельскохозяйственной и пищевой продукции на предмет выявления в них генно-инженерно-модифицированных организмов члены профильного Комитета СФ посетили испытательный центр Федеральный центр гигиены и эпидемиологии, подведомственный Роспотребнадзору.

Испытательный центр оснащен современным лабораторным оборудованием, что в сочетании с используемыми методиками позволяет эффективно выявлять ГМО в исследуемой продукции.

Члены Совета Федерации ознакомились с процессом исследования продукции, применяемым оборудованием и методиками, а также со статистическим данными результатов испытаний продукции. Состоялся конструктивный диалог по вопросам совершенствования контроля ГМО.

Алексей Майоров отметил, что в целях реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России, а также норм Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности» по введению ограничений по ввозу и обороту ГМО-продукции необходимо особое внимание уделять оснащенности всех испытательных центров, наличию необходимых методик и обеспечению их квалифицированными кадрами в целях повышения эффективности работы по выявлению ГМО в пищевой продукции.

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