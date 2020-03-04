Олег Матыцин совершил рабочую поездку на базу сборных команд России «Новогорск», где пообщался со спортсменами и тренерами

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках поездки ознакомился с деятельностью федерального спортивного центра «Новогорск», а также пообщался со спортсменами и тренерами сборных России по шорт-треку, кёрлингу, художественной гимнастике и фехтованию.

Во время встречи с представителями сборной России по шорт-треку к Министру спорта обратился Семён Елистратов, который попросил поддержки перед Олимпийскими зимними играми 2022 года.

«Пожелание у меня только одно: чтобы в 2022 году у нас за спиной стояли люди, которые смогут защитить наши интересы. Чтобы не повторилась история с 2018 годом, когда никто не стоял за нами, кроме федерации. В итоге, на Игры в Корею я поехал фактически один, без команды. Это очень важная тема, к этому нужно готовиться уже сейчас. Хочется, чтобы Минспорт представлял мои интересы до конца», – сказал шорт-трекист.

Олег Матыцин подчеркнул, что защита интересов спортсменов – один из приоритетов в работе Министерства спорта, и работать нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь 2022 года.

«Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы вы себя комфортно чувствовали не только на площадке, но и в жизни, когда идёт давление. Если существует проблема, давайте вместе решать. Не нужно ждать 2022 года, нужно уже сейчас выстраивать конструктивный диалог с международными организациями и федерациями. Мы живем, скажем так, в непростые времена, в ближайшее время будет решение CAS (Спортивного арбитражного суда) по сборной России, вы это знаете».

УТЦ «Новогорск» – спортивная база подготовки сборных команд России. Свою историю «Новогорск» ведёт с 1966 года. Здесь проводят тренировочные сборы национальные команды по футболу, хоккею, художественной гимнастике и другим видам спорта. Всего на территории спортивной базы созданы условия для тренировок спортсменов по 32 видам спорта. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» Центр в Новогорске был существенно модернизирован. Построены новые объекты: Центр зимних видов спорта, специализированный спортивный зал художественной гимнастики, открытый и закрытый легкоатлетические манежи и другие сооружения.

Пресс-служба Минспорта России

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