Олег Матыцин: «Условия на базе подготовки сборных команд в Новогорске во многом превосходят мировые стандарты»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин совершил рабочую поездку в учебно-тренировочный центр «Новогорск», где проходят подготовку сборные команды России по различным видам спорта.

Глава Минспорта России ознакомился с деятельностью федерального спортивного центра, а также пообщался со спортсменами и тренерами сборных России по шорт-треку, кёрлингу, художественной гимнастике и фехтованию.

Приводим вашему вниманию комментарий Министра по итогам поездки.

– Олег Васильевич, это был ваш первый рабочий визит в «Новогорск» в роли Министра спорта. Как давно [вы здесь] не были? Как всё изменилось с тех пор? Планируете ли вы посещать другие базы?

В России «Новогорск» – одна из ведущих баз для подготовки сборных команд и спортивного резерва. Здесь созданы самые современные условия, которые во многом превосходят международные стандарты. Сегодня мне удалось пообщаться со сборными по баскетболу, художественной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию. Все единодушно говорят, что условия в «Новогорске» очень комфортные, они чувствуют себя здесь как дома. Благодарен коллективу базы за создание таких условий. Спортсмены проводят здесь большую часть своей жизни, фактически они здесь живут. Они должны чувствовать себя психологически комфортно, тренироваться в современных условиях и видеть заботу людей, которые им в этом помогают – и врачей, и тренерский персонал, и тех, кто их обслуживает каждый день. Это создаёт очень благоприятный и комфортный психологический климат в командах. За это они очень благодарны. Я неоднократно бывал в «Новогорске». Изменения здесь только к лучшему. Минспорт России уделяет большое внимание укреплению материальной базы, созданию максимально комфортных условий для подготовки наших спортсменов.

– Вы посетите другие базы?

– Да, безусловно. В моих планах посетить все тренировочные базы Минспорта России, ознакомиться с их работой, а при необходимости внести коррективы в их деятельность. Для меня очень важно мнение спортсменов, тренеров, медицинского персонала и всех, кто там работает, потому что подготовка высококвалифицированных спортсменов – комплексная работа, и мы уделяем ей большое внимание.

– Тренировочные базы на Дальнем Востоке как-то будут отдельно модернизироваться? Там же будет проходить подготовка?

– Безусловно, планируются тренировочные сборы и там. Мы уделяем повышенное внимание созданию максимально комфортных условий для проведения сборов для всех, кто составляет основу национальных сборных команд.

– Какой-то отдельный режим предполагается для спортивных дальневосточных баз в связи с коронавирусом?

– Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию, связанную с коронавирусом. Профилактика и контроль состояния здоровья спортсменов – в приоритете. Мы взаимодействуем с Роспотребнадзором, Минздравом России, ФМБА для того, чтобы минимизировать риски. Наши медицинские службы обладают всеми необходимыми знаниями и оборудованием.

– Вы пообщались с рядом сборных команд. Можете выделить какие-то проблемы или просьбы со стороны данных спортсменов, тренеров?

– Практически все отмечают очень высокий уровень гостеприимства «Новогорска». Проблем, связанных с организацией учебно-тренировочного процесса, питанием, проживанием или логистикой, я ни от кого не услышал.

– Вы находитесь на связи с велогонщиками в Абу-Даби, у которых подозревают коронавирус?

– Мои коллеги – на связи. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет найден выход из этой ситуации.

– Министерство спорта Российской Федерации находится на связи с городскими властями из-за коронавируса по спортивным мероприятиям, которые проводятся в России?

– Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации с коронавирусом и не видим причин по отмене спортивных мероприятий. Мы осознаём всю сложность ситуации на уровне регионов, городов, субъектов. Работаем очень слаженно, происходит оперативный обмен информацией.

Пресс-служба Минспорта России

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