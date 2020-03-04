Сегодня в «Эфире»: прокурорская практика в сфере ЖКХ, защита интересов несовершеннолетних и выявление нарушений жилищного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в прямом эфире расскажем о наиболее ярких примерах прокурорской практики в сфере ЖКХ, в том числе о самых распространенных нарушениях и особенностях применения отраслевого законодательства.

В рубрике «Логика закона» сообщим о том, насколько часто происходят нарушения прав детей, какие формы они принимают и как органы прокуратуры обеспечивают защиту интересов несовершеннолетних.

Почему одними из самых массовых обращений в прокуратуру стали жалобы на нарушения жилищного законодательства и какие меры в связи с этим принимают региональные прокуроры, расскажут участники программы в рубрике «Субъект права».

Программа «Эфир» на среду 4 марта 2020 года:

· «Логика закона». Право на детство.

· «Криминальный тренд». Округ под надзором: о работе органов прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе.

· «В процессе». Об итогах судебного рассмотрения уголовного дела о разбойном нападении в Ленинградской области.

· «Криминальный тренд». Крепкого здоровья и долгих лет: роль прокуроров в пресечении преступлений против жизни и здоровья. Фильм 2.

· «Вы в эфире». ЖКХ от «А» до «Я».

· «Криминальный тренд». Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· «Субъект права». Болезнь – не повод остаться без жилья или правозащитная деятельность прокуроров.

· «Особые полномочия». ИЗО в СИЗО.

· «Бизнес вправе». Прокурор в арбитражном процессе.

· «Открытый форум». V Восточный экономический форум. Проблемные аспекты применения статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции».

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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