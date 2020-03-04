Сенаторы приняли участие в работе тематической секции «Женщины в реализации национального проекта «Здравоохранение»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках форума «Здоровье женщин – благополучие нации».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области выступил модератором тематической секции «Женщины в реализации национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие прошло в рамках форума «Здоровье женщин – благополучие нации».

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Игорь Каграманян назвал тему секции крайне актуальной. Сенатор отметил особую роль женщин в реализации основных положений национального проекта «Здравоохранения». Парламентарий проинформировал, что участники дискуссии обсудили вопросы повышения информированности и ответственности граждан в сфере профилактики и сохранения здоровья, инициативы женщин и их роль в формировании ценностных установок в отношении здорового образа жизни.

Кроме этого в ходе заседания были затронуты такие важные темы, как современные тенденции развития здравоохранения, участие женщин в разработке и продвижении новейших здоровьесберегающих технологий и другие.

Показатели здоровья женщин и детей — наиболее чувствительный индикатор социально-экономического развития обществ

В ходе дискуссии, выступая на тему «Охрана здоровья женщин в Арктике», заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнула, что показатели здоровья женщин и детей — наиболее чувствительный индикатор социально-экономического развития общества. «Охрана здоровья женщин включает широкий комплекс мероприятий, реализация которых начинается еще задолго до ее вступления в репродуктивный период жизни», — отметила парламентарий.

По словам сенатора, сохранение и укрепление здоровья девочки и девушки-подростка как будущей матери включает мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, проведение комплексных профилактических осмотров с целью раннего выявления и своевременного лечения заболеваний, способных в дальнейшем негативно повлиять на выполнение женщиной репродуктивной функции.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)», включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, проводятся мероприятия по увеличению охвата профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних.

Елена Зленко сообщила, что с целью вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни в практику работы регионального Центра медицинской профилактики, центров здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики учреждений здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения ЯНАО, вошли выездные акции, которые включают не только широкую информационно-оздоровительную работу с населением, но и бесплатное обследование.

Также с целью применения межведомственного подхода к популяционной профилактике заболеваний при Правительстве автономного округа функционирует Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Во всех муниципальных образованиях ЯНАО созданы и функционируют межведомственные координационные советы по вопросам здорового образа жизни, сообщила Елена Зленко.

Об опыте Ненецкого автономного округа в обеспечении доступной медицинской помощи представителям коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни, в том числе женщинам и детям рассказала член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от региона Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

Сенатор поделилась опытом обеспечения доступной медицинской помощи, профилактики и диагностики заболеваний жителям отдаленных населенных пунктов. «В этих целях в Ненецком автономном округе с 2002 г. реализуется медико-социальный проект «Красный чум», — сообщила она. «Цели проекта — обеспечение доступной медицинской помощи кочевого населения в труднодоступных регионах Заполярья, обследование и лечение оленеводов и их семей, проведение профилактической работы, обучение чумработниц методам оказания первой медицинской помощи и правилам пользования медицинскими аптечками, обеспечение оленеводческих бригад медикаментами».

Ольга Старостина отметила, что проект планируется осуществлять и в дальнейшем. «Обеспечение профилактики и ранней диагностики заболеваний а также получение высококвалицированной медицинской помощи — вопрос повышения качества жизни населения, что является основной целью национальных проектов».

При этом сенатор обратила внимание, что участие компаний недропользователей в реализации социальных проектов на территории округа — это пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти в интересах жителей.

В мероприятиях форума приняли также участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и другие сенаторы.

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