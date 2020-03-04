Source: Russia – Council of the Federation

Болгарские парламентарии подтвердили нацеленность болгарской стороны на поддержание и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Делегация Совета Федерации под руководством руководителя Группы дружбы «Болгария-Россия», члена Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Василия Иконникова ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области приняла участие в торжествах, посвященных празднованию национального праздника Болгарии Дня Освобождения Болгарии от османского ига.

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В состав делегации вошли члены Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным Собранием Республики Болгария — заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области

Центральное торжество состоялось на вершине Шипки, где члены российской делегации возложили венок от Совета Федерации к памятнику Свободы.

В Софии российская делегация приняла участие в торжественной церемонии по случаю национального праздника. От имени Совета Федерации возложен венок к памятнику Царю освободителю.

Состоялась встреча российских сенаторов с Председателем Народного Собрания Республики Болгарии Цветой Караянчевой.

Василий Иконников вручил Цвете Караянчевой официальное послание Председателя Совета Федерации по случаю национального праздника Болгарии.

Состоялась встреча в парламенте Болгарии с Группой дружбы «Болгария-Россия». Болгарские парламентарии выразили благодарность российской делегации за участие в совместном праздновании Дня Освобождения Болгарии от османского ига, подтвердили нацеленность болгарской стороны на поддержание и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Накануне официальных праздничных мероприятий делегация Совета Федерации приняла участие в торжественной церемонии открытия восстановленного памятника погибшим воинам в городе Казанлык.

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