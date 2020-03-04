С. Горняков: Организации питания в образовательных учреждениях необходимо уделить особое внимание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании на эту тему, прошедшем в Волгоградской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в рамках поездки в регион принял участие в совещании по вопросам организации социального и школьного питания. Мероприятие прошло под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области

Сергей Горняков отметил, что при организации питания делается ставка на отечественного производителя. «В школьные столовые должны поступать свежие, качественные и безопасные продукты от местных производителей».

Анализ результатов уже проведенной системной работы позволяет сделать вывод о готовности Волгоградской области организовать бесплатное горячее питание для всех учеников

Сенатор напомнил, что на заседании Совета Федерации был одобрен закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учеников c первого по четвертый классы. «Этот документ направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, законодательное закрепление принципов здорового питания, требований к организации питания детей, а также отдельных групп населения», — сказал парламентарий.

Сергей Горняков в рамках поездки в регион принял участие в совещании по вопросам организации социального и школьного питания

Сергей Горняков подчеркнул, что сегодня организации питания в образовательных учреждениях региона необходимо уделить особое внимание. По его мнению, подключиться должны представители всех уровней власти, законодатели, а также общественность.

«Предварительный анализ результатов уже проведенной системной работы позволяет сделать вывод о готовности Волгоградской области организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы с 1 сентября текущего года», — сообщил сенатор.

В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, контрольно-надзорных служб, муниципальных образований, депутатский корпус, педагогические коллективы и родительские комитеты.

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