С. Кисляк: Подготовленные поправки в Конституцию РФ усилят социальную защищенность граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил эту тему на встрече со студентами и преподавателями Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия в рамках поездки в регион провел встречу со студентами и преподавателями Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Сергей Кисляк провел встречу со студентами и преподавателями Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева

В ходе мероприятия обсуждался вопрос о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Особый интерес у участников встречи вызвал социальный блок изменений в Основной закон, предлагаемые нормы об индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда, который будет не меньше установленного прожиточного минимума.

Смотрите также

«Внесение подобной поправки – гарантия выполнения государством социальных обязательств, наша с вами социальная защищенность», — отметил Сергей Кисляк.

Сергей Кисляк провел встречу со студентами и преподавателями Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева

Сенатор также рассказал о перспективах российско-американских отношений, работе российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и ответил на многочисленные вопросы студентов и преподавателей университета.

MIL OSI