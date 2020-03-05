А. Клишас: Закон о региональных омбудсменах повысит эффективность и результативность их деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятие документа во втором чтении.

Принятие закона о региональных уполномоченных по правам человека позволит установить единые подходы и стандарты в вопросах организации осуществляемой ими специализированной государственной правозащиты и закрепить общие начала их взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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Авторы документа – члены СФ Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики а также Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Валентина Петренко ПетренкоВалентина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия в период исполнения ими полномочий сенатора.

Законопроект «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» одобрен Государственной Думой во втором чтении.

Андрей Клишас подчеркнул, что законопроект направлен на повышение эффективности и результативности деятельности региональных уполномоченных.

По его словам, в документе устанавливаются основные характеристики статуса регионального уполномоченного. В частности, определяются принципы деятельности уполномоченного, порядок его назначения на должность и освобождения от должности, срок полномочий, компетенция, прежде всего в сфере рассмотрения жалоб и иных обращений, закрепляются гарантии деятельности, регулируются вопросы его взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества.

«Мы благодарим коллег из Государственной Думы за конструктивное обсуждение нашей законодательной инициативы и рассчитываем на его скорейшее принятие в третьем чтении. Также хочу отметить особую роль Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в разработке этого законопроекта», — сказал парламентарий.

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