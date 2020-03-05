А. Кондратьев: В Тамбовской области чтят память героев-земляков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии памятного бюста Героя России Александра Комягина.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области принял участие в торжественной церемонии открытии бюста Героя России Александру Комягину в городе Рассказово.

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Парламентарий напомнил, что 1 марта в 2000 года в Чечне на высоте 776 м (в Аргунском ущелье) в ожесточенном бою с боевиками погибла шестая рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии.

Алексей Кондратьев принял участие в открытии памятного бюста Героя России Александра Комягина

«В составе роты был тамбовчанин – Александр Комягин. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84. В том числе и Александр. Они не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг», — сказал Алексей Кондратьев.

Сенатор подчеркнул, что в городе Рассказово чтят память земляка. Его именем названа одна из улиц, а также комната военно-исторической Славы в средней школе. На зданиях школы и аграрно-технологического техникума, где учился будущий Герой России, установлены мемориальные доски.

Алексей Кондратьев принял участие в открытии памятного бюста Героя России Александра Комягина

Бюст Александра Комягина установлен Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» при поддержке Российского военно-исторического общества.

Указом Президента РФ в 2000 году за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, сержанту Александру Комягину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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