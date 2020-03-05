А. Кутепов подготовил законопроект, направленный на сокращение количества случаев создания «фирм-однодневок»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ направлен Председателю Правительства для получения заключения.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для получения заключения законопроект «О внесении изменений в статьи 11 и 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в статьи 12 и 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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Андрей Кутепов отметил, что документ разработан в связи с обращением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. В обращении содержатся предложения по совершенствованию законодательства об обществах с ограниченной ответственностью в части порядка внесения изменений в учредительные документы юридического лица, разработанные по итогам заседания рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга в рамках XVI Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

Законопроект нацелен на сокращение количества случаев мошенничества при смене единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью

В ходе дискуссии, в которой приняли участие представители нотариальной палаты Санкт-Петербурга, УФНС по Санкт-Петербургу, Прокуратуры Санкт-Петербурга, все участники пришли к мнению, что благоприятствующим условием для совершения противоправных действий путем предоставления на государственную регистрацию документов, содержащих заведомо ложные данные о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и назначении нового, послужило несовершенство нормативно-правовой базы, предполагающей фактически заявительно-явочный характер внесения изменений в учредительные документы юридического лица. Подделка документов о смене единоличного исполнительного органа осуществляется посредством использования квалифицированной электронной подписи.

Андрей Кутепов отметил, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при изменении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, заявителем является новый руководитель юридического лица. При этом свидетельствование или удостоверение в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении не требуется, если документы направляются в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Законопроект нацелен на сокращение количества описанных выше случаев мошенничества при смене единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью. Устанавливается обязанность нотариального удостоверения факта принятия решения общего собрания участников общества о наделении лица полномочиями единоличного исполнительного органа и состава участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения. Также законопроектом устанавливается, что решение единственного участника общества о наделении лица полномочиями единоличного исполнительного органа подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на сокращение фактов создания юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности (так называемые «фирмы-однодневки»). Законопроектом предлагается подтверждать путем нотариального удостоверения факт принятия решения собрания учредителей общества об учреждении общества и состав учредителей общества, присутствовавших при принятии указанного решения; решение единственного учредителя общества об учреждении общества должно быть удостоверено нотариусом по правилам удостоверения сделок. Согласно статье 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате при удостоверении сделки нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. Таким образом, при выявлении нотариусом отсутствия намерения лиц при учреждении общества с ограниченной ответственностью вести предпринимательскую деятельность нотариус вправе отказать в удостоверении факта принятия решения о создании юридического лица.

Также законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в статьи 12 и 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Внесение предложенных изменений в законодательство позволит устранить условия для реализации противоправного механизма, что в свою очередь снизит риски рейдерских захватов предприятий, отметил сенатор.

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