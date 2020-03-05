А. Ракитин: В работе по реализации нацпроектов необходимо использовать принцип индивидуального подхода к регионам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании с правительством Республики Карелия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе поездки в регион принял участие в совещании с правительством субъекта РФ. В ходе мероприятия, которое провел Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, обсуждались достигнутые результаты реализации национальных проектов на территории Республики Карелия. Основное внимание при этом было обращено на вопросы, касающиеся сокращения численности населения, материально-технической базы в области образования, а также цифровизации региона.

По инициативе верхней палаты парламента, в нацпроекты вносятся дополнительные мероприятия, направленные на улучшение качества жизни людей

«Члены Совета Федерации принимают самое непосредственное участие в работе над национальными проектами еще с момента их формирования. Так, по инициативе верхней палаты парламента, в нацпроекты вносятся дополнительные мероприятия, направленные на улучшение качества жизни людей», — отметил сенатор. Вместе с тем, подчеркнул он, необходимо использовать принцип индивидуального подхода к регионам, детально учитывать их возможности.

В рамках поручения Председателя Совета Федерации по анализу созданных условий исполнения Доктрины продовольственной безопасности в части запрета обращении ГМО-продукции, Александр Ракитин совместно с членом Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорем Зубаревым, посетили республиканскую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии.

Сенаторы ознакомились с работой этого учреждения, процессом проводимых исследований продукции, применяемыми методиками. С руководством Центра обсуждены вопросы обеспечения оборудованием для проведения лабораторных исследований и эффективность участия в национальных проектах.

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