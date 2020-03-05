Встреча с руководителями фракций Государственной Думы

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин встретился с руководителями четырёх фракций нижней палаты парламента: ЛДПР – Владимир Жириновский Жириновский Владимир Вольфовичруководитель фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России» Государственной Думы , КПРФ – Геннадий Зюганов Зюганов Геннадий Андреевичруководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Государственной Думы , «Единая Россия» – Сергей Неверов Неверов Сергей Ивановичруководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» , «Справедливая Россия» – Сергей Миронов Миронов Сергей Михайловичруководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Государственной Думы .

Во встрече приняли также участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Володин Вячеслав ВикторовичПредседатель Государственной Думы и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко Кириенко Сергей ВладиленовичПервый заместитель Руководителя Администрации Президента .

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