Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что в Чувашии за последние годыпроведена значительная работа по созданию современной инфраструктуры школьных столовых.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики в ходе пребывания в Чувашии обсудил с представителями профильных министерств, Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике вопросы организации горячего питания младших школьников.

Сенатор отметил, что в регионе за последние годы проведена значительная работа по созданию современной инфраструктуры школьных столовых, прежде всего по модернизации пищеблоков. На эти цели в 2019 году из республиканского бюджета направлено более 230 млн рублей. Все это позволило достичь охвата школьников горячим питанием до 97 процентов. По итогам опроса экспертов Общероссийского народного фронта о качестве питания в образовательных учреждениях, проведенного в 2019 году, Чувашия заняла 3 место среди всех регионов России.

В 190 школах требуется провести модернизацию технологического оборудования пищеблоков

Вместе с тем, Вадим Николаев обратил внимание на то, что еще в 190 школах требуется провести модернизацию технологического оборудования пищеблоков. По заявлению представителя министерства образования Чувашии, на эти цели потребуется 418,2 млн рублей, что будет предусмотрено при первом уточнении республиканского бюджета.

Вадим Николаев обсудил с представителями профильных министерств, Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике вопросы организации горячего питания младших школьников

Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Ирина Виноградова информировала, что в структуре выявленных заболеваний среди детей одно из первых мест занимают болезни органов пищеварения. Учитывая особую значимость качественного питания для детского здоровья, в школах республики предстоит организовать питание учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Елена Прокопьева сообщила, что не все пищеблоки соответствуют стандартам организации школьного питания. Есть проблемы обеспечения горячим питанием детей в тех школах, где уроки проводятся в две смены. Парламентарий в этой связи поддержал предложение о проведении мониторинга всех школьных пищеблоков.

Завершая встречу, Вадим Николаев сказал, что для решения поднятых вопросов необходима слаженная и скоординированная работа всех ветвей власти, руководителей организаций образования, с вовлечением родительского сообщества и самих учащихся. Работа над предложениями о контроле качества и безопасности питания учащихся, высказанными в ходе обсуждения вопроса, будет продолжена в стенах Совета Федерации.

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