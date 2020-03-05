Законопроекты об инициативном бюджетировании приняты в первом чтении

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроекты подготовлены и внесены в Государственную Думу А. Турчаком, О. Мельниченкои депутатом Государственной Думы С. Неверовым.

Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении проекты федеральных законов «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Смотрите также

Законопроекты внесены в Государственную Думу членами Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Олегом Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области депутатом Государственной Думы Сергеем Неверовым.

Предложение сенатора Андрея Турчака о внесении указанных проектов поддержал Президент России Владимир Путин на заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления 30 января текущего года. Глава государства также поставил задачу внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление правовых основ инициативного бюджетирования («народный бюджет») как дополнительного механизма решения приоритетных для жителей муниципального образования (его части) вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, включая определение источников финансового обеспечения реализации инициативных проектов.

Как отметил сенатор Олег Мельниченко, выступая на заседании Государственной Думы, внесенные законопроекты направлены на исполнение указанного поручения Президента Российской Федерации. Предлагается закрепить в законе о местном самоуправлении одну из распространенных практик инициативного бюджетирования – инициативные проекты граждан – в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Внесенные законопроекты направлены на исполнение указанного поручения Президента Российской Федерации

Жители смогут выдвинуть проект, направленный на решение местных вопросов, актуальных для конкретной территории. Инициатором может быть группа граждан, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта.

Предусматриваются положения, чтобы вносимые проекты действительно отражали мнение населения. По ним до дня внесения на рассмотрение местных властей обязательно должны проводиться собрания и конференции граждан.

Важная часть законопроекта – гарантии того, чтобы инициативы граждан были обнародованы, открыто и объективно рассмотрены органами местного самоуправления. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны местных властей, предусмотрено обязательное информирование жителей о всех внесенных проектах, установлены сроки рассмотрения, четкие основания отказа в поддержке проектов. При множестве инициативных проектов предусматривается проведение конкурсного отбора.

Особое внимание уделено общественному контролю за реализацией поддержанных проектов.

Порядок выдвижения, внесения, рассмотрения и отбора инициативных проектов, а также порядок их реализации должен быть определен представительным органом муниципального образования в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации.

Предлагается также закрепить возможность уплаты в местный бюджет инициативных платежей – добровольных денежных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направляемых на реализацию конкретных инициативных проектов.

Олег Мельниченко обратил внимание, что суть инициативного бюджетирования – не сбор денег с населения, а участие граждан в принятии бюджетных решений. Поэтому финансовое или трудовое участие жителей в реализации – не главное и не обязательное условие выдвижения инициативных проектов.

Однако практика личного участия граждан в реализации инициатив хорошо зарекомендовала себя при реализации национального проекта формирования комфортной городской среды. Такой подход позволяет избежать формирования психологии иждивенчества, стимулирует более ответственное отношение жителей к выдвижению и реализации проектов, способствует заинтересованному участию людей в местном самоуправлении.

Сенатор подчеркнул, что принятие законопроектов не означает потерю тех разнообразных практик «народного бюджета», которые сложились в субъектах Российской Федерации. Документы закрепляют инициативные проекты как одну из практик инициативного бюджетирования, самую распространенную, чтобы гарантировать равную возможность всем граждан России участвовать в бюджетных решениях. Если в субъектах Российской Федерации есть иные успешные практики, например, общественные бюджетные комиссии, то они могут быть сохранены и развиваться параллельно, проекты этому не препятствуют.

MIL OSI