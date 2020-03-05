И. Зубарев провел мониторинг подготовки школ Петрозаводска к реализации закона о школьном питании

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил среднюю школу №2 и гимназию №30 столицы Карелии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион посетил среднюю школу №2 и гимназию №30.

Сенатор обсудил с руководством образовательных учреждений закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием, который Совет Федерации одобрил 26 февраля, и проинспектировал школьные столовые.

В новом законе собраны все нормы по организации питания, которые прописаны в разных нормативных актах

Как отметил Игорь Зубарев, в новом законе собраны все нормы по организации питания, которые прописаны в разных нормативных актах. Кроме того, документом вводятся такие понятия, как здоровое питание, горячее питание, потребительские свойства пищевой продукции, сортность, физиологическая потребность в пищевых продуктах.

«Речь идет об улучшении качества питания, калорийности, но не за счет увеличения в рационе детей хлебобулочных изделий. В образовательных учреждениях мы должны обеспечить детей здоровым, сбалансированным питанием. Но когда в школьных буфетах дети имеют возможность купить чипсы, шоколад, сухарики и другие неполезные продукты, о здоровом питании говорить не приходится», — считает парламентарий.

Игорь Зубарев посетил среднюю школу №2 и гимназию №30

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Игорь Зубарев посетил среднюю школу №2 и гимназию №30

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Игорь Зубарев посетил среднюю школу №2 и гимназию №30

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Столовая средней школы №2

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Игорь Зубарев посетил среднюю школу №2 и гимназию №30

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Сенатор отметил, что в школе №2 и гимназии №30 продажа вредных продуктов запрещена. При этом меню столовых довольно разнообразно, и на организации, которые арендуют пищеблоки в школах и кормят детей, жалоб нет. Родители тщательно контролируют, как и что готовят в школьных столовых.

В ходе посещения школ Игорь Зубарев также обратил внимание на состояние оборудования для столовых: оно устарело и нуждается в замене. Запланирована работа по приведению пищеблоков в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.

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