Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации подготовлены поправки в закон об автомобильных дорогах.

Члены Совета Федерации Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области и Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми направили для получения заключения в Правительство РФ проект закона «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как отметил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, положениями федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закреплено, что на автомобильных дорогах до 2024 года 78 субъектов Российской Федерации будет установлено 549 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств. На сегодняшний момент в регионах уже функционирует таковых 82, основная цель которых обеспечить сохранность местной дорожной сети.

На автомобильных дорогах до 2024 года 78 субъектов Российской Федерации будет установлено 549 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств

Вместе с этим, в рамках правоприменения запуска данных систем у субъектов Российской Федерации возник ряд проблем, отметил сенатор.

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Так, например, имеются затруднения в организации движения в рамках весогабаритного контроля пожарной и аварийно-спасательной техники. Проезд под весовую рамку такой техники приводит к нарушению Правил дорожного движения в связи с тем, что чаще всего параметры техники (по осевым нагрузкам и габариту) превышают допустимые нормы.

23 октября 2018 года в г. Ахтубинске Астраханской области произошел крупный пожар, и для его тушения было задействовано 13 единиц спецтехники. Впоследствии в адрес противопожарных подразделений были вынесены штрафы за проезд техники под весовую рамку в размере от 150 до 500 тысяч рублей (на основании статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии с действующим законодательством движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства, тяжеловесного транспортного средства допускается при наличии специального разрешения. Вместе с тем, при условии наступления чрезвычайной ситуации, дорожно-транспортных происшествий выдача специальных разрешений в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Освобождены от получения специального разрешения транспортные средства Вооруженных Сил РФ, осуществляющие перевозку вооружения, военной техники и военного имущества. Проезд иной техники без выдачи разрешения на сегодня не предполагается. В связи с этим актуальным является расширение норм, предусматривающих право движения по автомобильным дорогам без специальных разрешений транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных служб.

Принятие закона может привести к условным выпадающим доходам субъектов Российской Федерации (в связи с невыдачей разрешения и невынесения штрафов, которые зачисляются в бюджеты собственников дорог). Вместе с тем, возможный ущерб только жилому сектору и материальным объектам по стране оценивается в сумме более 60 миллиардов рублей в год и в случае неустранения проблем оперативного выезда пожарной и аварийно-спасательной техники этот ущерб может только возрастать.

Указанные изменения в статью 31 закона об автомобильных дорогах предусматривают предоставление права движения по автодорогам для транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, без специальных разрешений.

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