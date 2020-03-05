О поддержке талантливой молодёжи (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: «Молодым везде у нас дорога». Хочется верить.

В.Путин: Надеюсь.

А.Ванденко: Знаете, есть такое выражение: «Как тебе такое, Илон Маск?» Не слышали?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: Про Илона Маска слышали?

В.Путин: Да, конечно.

А.Ванденко: Он, с одной стороны, «Теслу» запускает, а Рогозин «лифт» собирается строить на Луну.

В.Путин: «Лифт» на Луну? И что?

А.Ванденко: Как-то разные весовые категории…

В.Путин: Я Вам другие могу примеры привести: пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла.

А.Ванденко: Куда?

В.Путин: В один наш институт, и сделали «Искандер».

Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире.

Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это просто пример из оборонки, но это они сделали.

А.Ванденко: Пусть они сделают легковой автомобиль, как «Тесла»…

В.Путин: Вот Прохоров сказал, что он сделает…

А.Ванденко: Самолёт…

В.Путин: Пока не получилось у него.

А.Ванденко: А, ну да, «Ё-мобиль».

В.Путин: Он же обещал, показывал мне, я даже на нём прокатился, но не получается у него пока.

У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех. Мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются.

Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию – мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. У нас уже появляются свои собственные очень хорошие фармацевтические продукты и так далее. Всё постепенно, но нарастает.

А.Ванденко: Я имел в виду немножко другое…

В.Путин: А что?

А.Ванденко: Когда сказал про Маска. То есть он не то чтобы кумир, но некий пример для подражания.

В.Путин: Хорошо, но…

А.Ванденко: Кого мы можем предложить в качестве альтернативы, не американца…

В.Путин: У нас Касперский есть. Думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно.

Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёту.

А.Ванденко: Как Вы относитесь к тому, что по одному из соцопросов половина молодых людей хочет уехать из страны?

В.Путин: Ох, соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше.

Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься.

Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

А.Ванденко: «Лидеры России» – конкурс оправдывает Ваши ожидания?

В.Путин: Да, конечно. Вообще замечательные ребята.

У нас же не только этот конкурс, «Лидеры России». «Россия – страна возможностей», там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

А.Ванденко: Что критерием, на Ваш взгляд, является – количество назначенцев, которые занимают посты на госслужбе, либо качество предложений, которые исходят…

В.Путин: У нас ведь нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, какую-то должность.

Мы просто даём людям возможность повысить свои знания, компетенции, а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников.

И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт.

А.Ванденко: «Сириус» – это тоже такой новый опыт, имею в виду центр «Сириус».

В.Путин: Это немножко другое.

А.Ванденко: Безусловно. Это имеет отношение к молодёжи, я имею в виду.

В.Путин: Конечно, но это всё-таки способ работы с талантливыми детьми. Вот у нас никогда раньше… то есть было…

А.Ванденко: В советское время?

В.Путин: Было, да… И, собственно говоря, когда я принимал решение создать «Сириус», мне просто… Знаете, как это возникло?

А.Ванденко: Нет.

В.Путин: Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Сразу пошли предложения что-то разобрать, куда-то перевезти. Но разобрать, перевезти – это примерно столько же, сколько новое построить. Лучше в другом месте… В конце концов я решил в другом месте построить новое.

А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь – использовать для детского спорта. Потом я подумал: а почему только для спорта?

У нас ведь есть, ещё с Советского Союза нам досталась система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся.

И конечно, спорт – это фигурное катание, такие наши престижные виды спорта, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов. Хоккей. Вот я придумал это объединить.

А.Ванденко: То есть идея была Ваша изначально?

В.Путин: Да, я это придумал.

И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег тоже: «Ничего у него не получится». На вопрос, почему, он говорит: «Всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам».

Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, даже здоровые мальчишки, которые спортом занимаются, они с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях. Они знают, что это требует больших усилий и таланта.

Вот «Сириус»… это я, кстати, и название придумал сам. Сидел, сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне – это Сириус.

Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и предложил так назвать. Это название прижилось. Это у нас есть…

А.Ванденко: Попробовали не прижилось бы!

В.Путин: Почему? Ну почему?

А.Ванденко: Путин сказал!

В.Путин: Ну всё бывает, нет.

Здесь мы используем ту систему отбора талантливых ребятишек, которая была создана ещё в Советском Союзе: эти физико-математические школы, биология, музыкальные школы и так далее.

И берём оттуда, отбираем в «Сириус» на 21 день и каждый 21 день «прокатываем» там ребятишек. И отбираем из них тех, кто имеет наибольшие перспективы, наилучшие перспективы. Это очень хорошая идея получилась.

Причём знаете, что интересно и что мне особенно нравится? Скажем, спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей или балет функционирует, приобщаются к физической культуре. Очень здорово получилось, мне очень нравится.

Теперь там следующий вопрос – нужно современный университет создать. Мы создали уже там научный кластер из лабораторий таких приоритетных направлений. Несколько – четыре, по-моему.

И потом здесь же будем создавать технопарк, с тем чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке – закольцуем это всё.

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