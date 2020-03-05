Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Об этом сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов законопроекта Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

Соавторами проекта закона стали Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области , Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Валерий Гаевский, ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай , Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Борис Невзоров, НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Вадим Николаев, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края и Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

Глава Комитета СФ подчеркнул, что законопроект направлен на установление требований к вводу в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Речь идет об аналогичной процедуре, которая уже существует в действующем законодательстве при вводе в оборот лекарственных препаратов для медицинского применения.

Алексей Майоров отметил, что Указом Президента России «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» установлены приоритетные направления государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности.

Согласно документу биологической угрозой является, в том числе, нарушение нормальной микробиоты сельскохозяйственных животных и растений, влекущее за собой возникновение заболеваний и их распространение, а также бесконтрольное осуществление генно-инженерных технологий и технологий синтетической биологии.

По словам Алексея Майорова, особые опасения вызывает возможность обращения недоброкачественных живых вакцин, представляющих угрозу эпизоотическому благополучию и биологической безопасности страны.

В этой связи, подчеркнул парламентарий, есть необходимость ужесточения мер контроля в сфере оборота лекарственных средств ветеринарного применения. Сейчас отдельные производители из стран, не являющихся участниками Евразийского экономического союза, бесконтрольно могут ввозить на территорию РФ лекарственные средства для ветеринарного применения, несоответствующие стандартам производства. Их качество, безопасность и эффективность не подтверждены соответствующими исследованиями, пояснил он.

«Законопроект будет способствовать снижению рисков по данным угрозам безопасности», — считает сенатор.

MIL OSI