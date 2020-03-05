Состоялась беседа Председателя Совета Федерации В. Матвиенко с Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

Состоялась беседа Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Валентина Матвиенко находится в Беларуси с официальным визитом во главе делегации СФ.

Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений.

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Глава СФ рассказала о проводимой работе по подготовке VII Форума регионов России и Беларуси, который в этом году будет посвящён наследию Великой Победы.

Стороны подчеркнули, что визит российской парламентской делегации проходит в год 75-летия Победы, которая стала общим духовным и нравственным ориентиром для наших стран и народов.

Визит российской парламентской делегации проходит в год 75-летия Победы, которая стала общим духовным и нравственным ориентиром для наших стран и народов

Валентина Матвиенко отметила роль парламентской дипломатии в развитии двусторонних отношений, сказала об очень насыщенной программе визита делегации Совета Федерации.

Одним из важных событий посещения Минска, подчеркнула глава СФ, стала закладка в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, мемориальной капсулы с землёй с мест кровопролитных боев под Ржевом. «Часть этой земли, политой кровью русских, белорусов, представителей других народов, будет храниться в минском храме. Особенно это знаменательно в год 75-летия Великой Победы. Это очень важно для сохранения памяти, для молодежи, для детей», — сказала Валентина Матвиенко.

Александр Лукашенко приветствовал визит российской парламентской делегации во главе с Валентиной Матвиенко.

Президент Беларуси вручил Председателю СФ орден Франциска Скорины. Валентина Матвиенко награждена белорусской государственной наградой за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между нашими странами.

В беседе приняла участие Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

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