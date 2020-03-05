Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ05.03.2020 10:20

Спектр-РГ: рентгеновская карта трети всего неба

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» отмечает важный этап — построена одна треть рентгеновской карты всего неба. Количество зарегистрированных рентгеновских источников на российской половине этой карты (16,7% всего неба) превышает 95 000. Лишь одна шестая их часть была задетектирована немецким спутником ROSAT на единственной в мире полной рентгеновской карте неба, полученной в 1990 году.

На изображении выше видно, что самая длительная экспозиция и плотность источников (на квадратный градус) набираются в районе полюсов эклиптики, где пересекаются все сканы неба. На врезке слева показано «богатое» скопление галактик А426, справа — ярчайший остаток вспышки сверхновой звезды (Cas А) в созвездии Кассиопеи. Появление темной полосы на изображении рентгеновского неба связано с поглощением мягких рентгеновских лучей газом и пылью в плоскости нашей Галактики.

Сканирование неба телескопами орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» продолжается. Предприятия Госкорпорации «Роскосмос» ведут управление аппаратом, антенны дальней космической связи ежедневно осуществляют прием научных данных и посылают команды на научные приборы. Российские ученые Института космических исследований в оперативном режиме ведут обработку научных данных. Подобную карту на противоположной стороне неба строят ученые германского Института внеземной физики Общества имени Макса Планка.

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Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

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