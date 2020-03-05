С. Аренин: Актив Саратовской области помогает региональным властям вырабатывать эффективные решения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании актива Саратовской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании актива региона. Мероприятие прошло в Правительстве Саратовской области.

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В работе также приняли участие члены регионального Правительства, депутаты всех уровней, руководители предприятий, организаций, представители общественности.

На заседании были подведены итоги социально-экономического развития региона в прошлом году и поставлены задачи на 2020 год.

«Содержательная часть заседания была обширной, что обусловлено прорывными национальными задачами, поставленными Президентом России», — проинформировал сенатор.

По его словам, состоялось обсуждение потенциала социально-экономического развития региона в свете государственной повестки, и нахождение эффективных решений, способных помочь в текущей работе.

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