Valsts prezidenta dzīvesbiedre iepazīst mobilo veselības aprūpes projektu

Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite šodien apmeklēja Dundagu, kur iepazinās ar labdarības organizācijas “Ronald McDonald House Charities Latvija” mobilo veselības aprūpes projektu, tikās ar Dundagas ģimenes ārstiem un viesojās bērnudārzā “Kurzemīte”. “Ronald McDonald House Charities Latvija” mobilā veselības aprūpes centra speciālistu sniegtās bezmaksas medicīniskās konsultācijas ik mēnesi apmeklē līdz 450 bērnu visā Latvijā. Centra apmeklējuma laikā Andra Levite tikās ar ārstiem – okulistu un endokrinologu, lai pārrunātu to darba ikdienu un specifiku, kā arī uzklausīja atsauksmes no Dundagas iedzīvotājiem. Dundagas apmeklējuma turpinājumā Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite tikās ar ģimenes ārstēm Guntu Skujiņu un Asju Feltu, lai runātu par ģimenes ārstu ikdienu un darbu reģionos – izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem veselības aprūpes jomā. Noslēdzot Dundagas apmeklējumu, Andra Levite viesojās bērnudārzā “Kurzemīte”, kur piedalījās “Ronald McDonald House Charities Latvija” mobilā veselības aprūpes projekta mikrologopēda konsultācijā.

Source: President of Latvia in Latvian