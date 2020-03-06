А. Артамонов вошёл в состав наставников конкурса «Лидеры России. Политика»

Source: Russia – Council of the Federation

Цель состязания — выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области стал одним из 12 наставников конкурса «Лидеры России. Политика», стартовавшего 25 февраля текущего года.

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В число наставников также вошли председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края депутаты Государственной Думы Валерий Гартунг, Алексей Гордеев, Михаил Дегтярев, Александр Жуков, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Смолин, Петр Толстой, Александр Хинштейн, Ирина Яровая.

«Надеюсь, что участники конкурса продемонстрируют высокую социальную ответственность, умение встать на место другого, умение не только слушать, но и слышать и, конечно же, результативно решать проблемы», — сказал Анатолий Артамонов.

Сенатор выразил надежду, что благодаря конкурсу во власти станет больше профессионалов, которые обладают необходимыми навыками и знаниями для успешной работы.

Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению Президента Российской Федерации. Цель состязания — выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Оценивать конкурсантов будут по таким компетенциям, как служение обществу, ответственность за результат, социальный интеллект, организаторские способности, публичные коммуникации и системное мышление.

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