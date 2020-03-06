В. Кравченко: В Томской области создается эффективная среда для развития бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе «круглого стола», в ходе которого обсудили проблемные вопросы господдержки бизнеса.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в ходе рабочей поездки в регион посетил предприятия пищевой промышленности и сферы услуг Томского района, а также провел «круглый стол», посвященный эффективности действующих мер поддержки предпринимательства.

Владимир Кравченко провел «круглый стол», посвященный эффективности действующих мер поддержки предпринимательства

Сенатор побывал на предприятии по производству молочной продукции в деревне Нелюбино. В организации работают порядка ста человек. Генеральный директор компании рассказал, что предприятие закупает томское сырье и разрабатывает планы по расширению производства. Для этих целей руководство организации намерено использовать, в том числе механизмы государственной поддержки — льготные лизинговые программы по закупке оборудования.

В Совете Федерации обратили внимание на одну из проблем, касающуюся требования возврата денег за уже поставленную продукцию в торговую сеть

Владимир Кравченко отметил, что в Совете Федерации обратили внимание на одну из проблем, касающуюся требования возврата денег за уже поставленную продукцию в торговую сеть.

«Такая парадоксальная ситуация, когда товар поставлен, а с товаропроизводителей еще и требуют возвратить деньги, стала возможной из‑за наличия нюансов в законодательстве. И сейчас мы ищем пути решения возникшей проблемы, делая это в рамках тех полномочий, которые есть у нас, как у законодателей», — сообщил законодатель.

Владимир Кравченко посетил предприятия по производству молочной продукции в деревне Нелюбино

Следующей организацией, которую посетили сенатор, стала автотранспортная компания, осуществляющая перевозку грузов и обслуживание техники. Руководство компании обратилось к сенатору с просьбой обратить самое пристальное внимание на логику проведения проверочных мероприятий в отношении малого и среднего бизнеса.

В Администрации Томского района был проведен «круглый стол», в ходе которого обсудили проблемные вопросы господдержки бизнеса.

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