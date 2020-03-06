В Республике Дагестан принятыми прокуратурой мерами обеспечено погашение задолженности по оплате труда перед работниками организации-банкрота

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратурой Республики Дагестан проведена проверка исполнения трудового законодательства.
Установлено, что у ОАО «Избербашнефть», признанного с ноября 2017 года банкротом, образовалась задолженность по выплате заработной платы работникам в сумме 838 тыс. рублей.
При этом конкурсным управляющим не соблюдались требования закона, предъявляемые к очередности погашения задолженности перед кредиторами.
В целях устранения выявленных нарушений руководителю некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Орион» прокуратурой внесено представление.
Конкурсному управляющему ОАО «Избербашнефть» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
В результате принятых мер обеспечено погашение 3-летней задолженности по оплате труда перед работниками организации.
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