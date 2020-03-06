«Газпром» и OMV вносят изменения в условия сделки о продаже активов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

6 марта 2020, 14:40

Сегодня в Санкт-Петербурге Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Правления OMV AG Райнер Зеле подписали Договор о внесении изменений в Основополагающее соглашение о продаже активов.

Документ, в том числе, предусматривает продление переговоров для подготовки финального соглашения по сделке до июня 2022 года.

В ходе рабочей встречи Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили вопросы текущего сотрудничества. В частности, стороны отметили существенный рост поставок газа «Газпрома» компании OMV по итогам 2019 года и за январь-февраль 2020 года.

Справка

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

3 октября 2018 года «Газпром» и OMV подписали Основополагающее соглашение о продаже активов. В соответствии с документом, OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля Группы «Газпром» снизится до 50,01%. Доля Wintershall Dea GmbH сохранится на уровне 25,01%.

В июне 2018 года подписано Соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.

В 2019 году «Газпром» поставил в Австрию 14,1 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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