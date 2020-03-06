Source: Russia – Council of the Federation

Онкология является наиболее острым вызовом современности, отметила вице-спикер СФ.

Качественная диагностика – залог повышения эффективности лечения онкологических заболеваний. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Решение Правительства РФ о выделении одного миллиарда рублей на поощрение медицинских работников за диагностику онкологии обосновано остротой проблемы. «Большинство онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, поддаются лечению. Ранняя диагностика рака может спасти жизнь сотни людей и от ее качества зависит успех в этом деле. Основная цель — повысить эффективность выявления онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров», — отметила вице-спикер СФ.

В нашей стране проводится комплексная работа по модернизации онкоцентров, выстраиванию современной комплексной системы — от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения. Соответствующие мероприятия предусмотрены в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Кроме того, запушена всероссийская диспансеризация, впервые включающая онскрининги.

Галина Карелова напомнила, что при поддержке Совета по региональному здравоохранению в регионах успешно реализуется беспрецедентный по масштабу Всероссийский просветительский проект «Онкопатруль», в рамках которого ведущие специалисты-онкологи проводят скрининги мужского и женского здоровья на крупных предприятиях. «Мы также продолжим вести мониторинг ситуации в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями», — заключила она.

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