Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Федерации приняли участие в Форуме молодых парламентариев БРИКС.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области приняла участие в Форуме молодых парламентариев БРИКС. Мероприятие на тему «Глобальная безопасность и прорывное развитие в цифровую эру: взгляд молодых парламентариев» прошло в Санкт-Петербурге.

В работе Форума также участвовали члены Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Александр Пронюшкин.

В своем выступлении Елена Афанасьева отметила, что в настоящее время во всем мире проходят значительные трансформации, причина которых — стремительное развитие технологий.

В этой связи, считает сенатор, нужно выработать меры, направленные на защиту персональных данных, устранение цифрового неравенства, противодействие массовому распространению недостоверной информации («фейков»). Она также подчеркнула важность подготовки высококвалифицированных IT-специалистов.

«В странах БРИКС проживает почти полтора миллиарда людей в возрасте до 30 лет — это 37 процентов молодежи всего мира.Именно сегодняшние молодые люди являются неким мостиком перехода общества к новому технологическому укладу, основа которого – четвертая технологическая революция и всеобъемлющая цифровизация», — сказала Елена Афанасьева.

По ее словам, в таких условиях роль и ответственность парламентариев, особенно в социальном плане, только увеличивается.

«Совет Федерации постоянно держит под контролем вопросы цифровизации. Уже несколько лет работает Экспертный совет при Комитете СФ по экономической политике по созданию правовых основ цифровизации экономики», — сообщила сенатор.

Елена Афанасьева отметила, что Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству держит в поле зрения законодательное обеспечение этой сферы, ведет работу по цифровизации в сфере связи, информационных технологий.

«Кроме того, вопросы цифровизации отраслей регулярно рассматриваются на «правительственном часе», проходящем в рамках заседаний Совета Федерации. В мониторинге активно задействована Палата молодых законодателей при СФ», — подчеркнула парламентарий.

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