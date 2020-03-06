Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ06.03.2020 17:16

Итоги по обеспечению потребителей данными ДЗЗ

Госкорпорация «Роскосмос» на базе Оператора космических средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) провела всероссийское совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу особенностей выполнения заявок на космическую съемку в 2020 году и практического использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации.

В совещании приняли участие более 250 представителей органов государственной власти. Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко открыл совещание докладом «Возможности российской космической системы ДЗЗ по обеспечению государственных потребителей материалами космической съемки и особенности предоставления данных ДЗЗ в 2020 году».

Участники совещания подвели итоги 2019 года и обсудили планы выполнения заявок на спутниковую съемку в 2020 году, а также возможности практического использования результатов космической деятельности в интересах общества и экономики России. В 2019 году отечественная группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли позволила получить, обработать и передать в интересах государственных нужд данные высокого разрешения различных территорий страны общей площадью более чем 230 млн кв. км.

Кроме этого, для приема, обработки, хранения и выдачи данных потребителям будут задействованы средства наземной космической инфраструктуры дистанционного зондирования Земли, представленной в виде межведомственной единой территориально распределенной информационной системы. В 2020 году в полную меру заработает Центр приема данных в Антарктиде на станции «Прогресс», а также Центр дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» на зарубежной территории.

«Прежде всего, сформированная группировка в 2020 году будет нацелена на решение задач космического мониторинга пожаров, паводков и наводнений, предупреждения чрезвычайных ситуаций, решения задач в интересах картографического и гидрометеорологического обеспечения. Одной из важных задач является обеспечение государственных органов данными ДЗЗ и продуктами на их основе для повышения социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов», — отметил Валерий Заичко.

Участникам совещания также был представлен состав российской орбитальной группировки для решения задач в 2020 году. Специалисты Госкорпорации «Роскосмос», Научного центра оперативного мониторинга Земли и Российских космических систем также продемонстрировали новейшие технологические возможности, рассказали о конструкторских решениях и обозначили направления дальнейшего развития российской космической системы дистанционного зондирования Земли.

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