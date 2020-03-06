Source: Russia Federal Space

#Гонец06.03.2020 10:19

Конференция «Цифровые платформы будущего: беспилотные технологии и комплексные сервисные решения»

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 4 марта 2020 года состоялась межотраслевая научно-практическая конференция «Цифровые платформы будущего: беспилотные технологии и комплексные сервисные решения».

Организаторами мероприятия стали Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), Факультет космических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальный центр цифровой экономики.

С докладами на конференции выступили генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков, директор Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров, технический директор направления аэрокосмических систем НП «ГЛОНАСС» Андрей Аникин. Докладчиками от МГУ имени М.В.Ломоносова стали доцент факультета космических исследований Иван Самыловский, декан факультета космических исследований Василий Сазонов, профессор факультета глобальных процессов Сергей Малков, декан факультета глобальных процессов Илья Ильин.

На конференции были представлены отечественные разработки в области интегрированных спутниковых геоинформационных, навигационных и телекоммуникационных сервисов для пространственно-логистических коридоров, беспилотных и роботизированных систем; современные технологии в области новейших способов сбора и обработки информации, а также интеллектуальные технические решения для оснащения беспилотных транспортных средств и систем управления.

Генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков: «Беспилотные технологии являются одними из самых перспективных на сегодня. Они существенно меняют традиционные парадигмы многих отраслей, в частности, транспорта. Но для их полноценной реализации требуется бесшовная информационно-связная среда, к которой беспилотные объекты требуют постоянного подключения. Спутниковый связной сегмент в этом смысле является незаменимым, т.к. позволяет автоматическим аппаратам оставаться в зоне информационной доступности даже тогда, когда они находятся на максимальном удалении от центров мониторинга и управления».

В соответствии с поручением генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в качестве итога конференции разработана совместная резолюция об образовании Консорциума организаций, предоставляющих спутниковые сервисы для беспилотного транспорта и роботизированных систем.

MIL OSI