К. Косачев: Участники Постоянной комиссии МПА СНГ одобрили проект Обращения в связи с 75-й годовщиной Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

В ходе заседания ее члены продлили полномочия Константина Косачева в качестве заместителя председателя Постоянной комиссии.

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Участники заседания одобрили проект Обращения МПА СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года, в котором особо отмечена недопустимость пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. Принято решение представить проект Обращения на рассмотрение Совета МПА СНГ.

Собравшиеся обсудили проект положения об участии наблюдателей в работе МПА СНГ. Парламентарии подчеркнули важность развития партнерских отношений для укрепления статуса МПА СНГ на международных площадках, а также для решения различных вопросов в интересах своих государств.

В повестке очередной 142-й Ассамблеи МПС запланировано принятие Декларации о парламентской дипломатии

В ходе рассмотрения вопроса о работе международных парламентских организаций и координации действий парламентских делегаций государств – участников СНГ в этих организациях, Константин Косачев сообщил о повестке очередной 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза, на которой запланировано принятие Декларации о парламентской дипломатии, разработанной по инициативе геополитической группы МПС «Евразия», а также рассмотрение российских инициатив: о создании Рабочей группы МПС по вопросам применения политических санкций против парламентариев и о поправках к Уставу МПС. Также российская делегация планирует внести заявку на тему будущей резолюции 144-й Ассамблеи о недопустимости односторонних экономических санкций.

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Константин Косачев

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Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Состоялся обмен мнениями о перспективах реформирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Дискуссия была организована по предложению МПС в рамках кампании «ООН75».

На заседании были рассмотрены вопросы о проведении конференции по противодействию международному терроризму в 2021 году, об участии группы наблюдателей от МПА СНГ в наблюдении за выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

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