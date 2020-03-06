МВФ выделяет 50 млрд долларов на содействие решению проблемы коронавируса

Source: IMF – News in Russian

6 марта 2020 г.

МВФ выделяет примерно 50 млрд долларов в рамках своих механизмов чрезвычайного финансирования с быстрым предоставлением средств для стран с низкими доходами и стран с формирующимся рынком, которые потенциально могут обратиться за поддержкой. Из этой суммы 10 млрд долларов доступно по нулевой процентной ставке для самых бедных стран-членов через механизм ускоренного кредитования.

Вступительное слово директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на совместной пресс-конференции с президентом Группы организаций Всемирного банка Дэвидом Мальпассом об ответных мерах в связи с коронавирусом

Доброе утро! Наше сегодняшнее утро с Дэвидом Мальпассом началось рано, с проведенной в 7 утра телеконференции МВФК — руководящего органа, который представляет 189 наших государств-членов.

Прежде чем продолжить, позвольте мне выразить мои глубочайшие соболезнования в связи со всеми страданиями, которые вызывает эта вспышка заболевания.

Все мы признаем тот факт, что ситуация с распространением коронавируса является очень серьезной и вполне может усугубиться. Это касается всех нас.

Я начну с объяснения того, почему, по моему мнению, было необходимо провести эту телеконференцию.

Во-первых, чтобы поместить наши сценарии потенциальных последствий для мировой экономики в контекст того, что мы знаем и чего мы пока не знаем о коронавирусе.

Во-вторых, чтобы сосредоточить внимание на общей схеме того, как мыслить о возникшем шоке и как мы — страны-члены, МВФ и другие всемирные организации — можем эффективно и координированно поддержать тех, кто оказался под ударом этого кризиса.

В-третьих, чтобы в духе сотрудничества учиться друг у друга, особенно у тех, кто оказался в наибольшей степени подвержен распространению заболевания.

Что мы знаем

Мы знаем, что заболевание быстро распространяется. Оно напрямую затронуло более трети наших стран-членов, так что вопрос перестает быть региональным — это общемировая проблема, требующая глобальных ответных мер.

Мы также знаем, что со временем болезнь отступит, но мы не знаем, насколько быстро это произойдет.

Мы знаем, что этот шок является в некоторой мере необычным, поскольку он затрагивает значительные элементы как предложения, так и спроса.

Предложению нанесет ущерб заболеваемость и смертность, а также меры противодействия распространению, уменьшающие мобильность, и повышение стоимости ведения бизнеса вследствие ограничений в цепях поставок и ужесточения условий кредитования.

Спрос также уменьшится в силу повышения неопределенности, усиления мотивов предосторожности в поведении, мер противодействия распространению и повышения финансовых издержек, которые уменьшают способность расходовать средства.

Эти эффекты будут распространяться через границы отдельных государств.

Опыт указывает на то, что примерно одну треть экономического ущерба от заболевания составят прямые издержки: вследствие потери жизни, закрытия предприятий и карантинов. Остальные две трети ущерба будут иметь косвенный характер, являясь следствием уменьшения уверенности потребителей, более сдержанного поведения коммерческих предприятий и более жестких условий на финансовых рынках.

Хорошая новость в том, что финансовые системы сейчас являются более прочными, чем до мирового финансового кризиса. Однако нашей самой трудной задачей на сегодняшний день является работа с неопределенностью.

При любом сценарии мировой рост в 2020 году будет ниже уровня прошлого года. Трудно предсказать, насколько сильно он упадет и на какое время, и это будет зависеть не только от эпидемии, но и от своевременности и результативности наших действий.

Это создает особые трудности для стран с более слабыми системами здравоохранения и меньшим потенциалом для принятия ответных мер, поэтому требуется глобальный механизм координации, чтобы ускорить восстановление спроса и предложения.

Какие ответные меры требуются на уровне стран-членов

Первоочередным приоритетом в контексте ответных мер со стороны бюджета является обеспечение расходов медицинского характера на передовом фронте для защиты здоровья и благополучия людей, заботы о больных и замедления распространения вируса. Невозможно переоценить срочность расширения мер, связанных с охраной здоровья, и необходимость обеспечить производство медицинских товаров, так чтобы предложение соответствовало спросу.

Во-вторых, для преодоления шоков на стороне предложения и спроса, о которых я упомянула выше, могут потребоваться меры макрофинансовой политики. Следует ориентироваться на «беспроигрышные» меры, которые укорачивают и смягчают влияние шоков на экономику. Они должны быть своевременными и нацеленными на сектора, предприятия и домашние хозяйства, которые пострадали в наибольшей мере.

Общее ослабление спроса вследствие снижения уверенности и вторичных эффектов, в том числе через каналы торговли и туризма, цен на биржевые товары и ужесточения финансовых условий, потребует дополнительных ответных мер политики, чтобы поддержать спрос и обеспечить достаточное предложение кредита.

В-третьих, потребуется также достаточная ликвидность, чтобы компенсировать риски для финансовой стабильности.

Итак, ситуация быстро прогрессирует, и мы должны быть готовы к тому, чтобы предпринять более мощные и скоординированные ответные меры, если этого потребуют условия. Поэтому я приветствую заявление, сделанное вчера Группой семи о том, что они готовы к дальнейшему сотрудничеству в отношении своевременных и действенных мер.

Как может помочь МВФ

Со своей стороны МВФ готов оказать помощь своим странам-членам.

Многие государства-члены подвержены риску, в том числе те, которые имеют слабые системы здравоохранения и недостаточный потенциал для проведения мер политики, а также страны — экспортеры биржевых товаров, подверженные шокам условий торговли, и другие страны, особо уязвимые для вторичных эффектов.

Особое беспокойство у меня вызывают наши страны-члены, имеющие низкие доходы и характеризующиеся большей уязвимостью, — эти страны могут столкнуться с быстрым увеличением потребностей в финансировании по мере нарастания экономического и человеческого ущерба, наносимого вирусом.

Наш персонал в настоящее время ведет работу по выявлению уязвимых стран и оценке потенциальных потребностей в финансировании в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

МВФ имеет ресурсы, которые могут быть использованы для поддержки государств-членов.

Благодаря щедрости наших акционеров мы имеем общий потенциал предоставления кредитных ресурсов в размере примерно одного триллиона долларов.

Для стран с низкими доходами у нас есть чрезвычайное финансирование с быстрым предоставлением средств в размере до 10 млрд долларов (50 процентов квоты стран-членов, имеющих право пользования этим финансированием), доступ к которому может быть получен без полноценной программы МВФ.

Другие страны-члены могут пользоваться доступом к чрезвычайному финансированию через инструмент для ускоренного финансирования. В рамках этого механизма странам с формирующимся рынком, которые потенциально могут обратиться к нам за финансовой поддержкой, может быть предоставлено примерно 40 млрд долларов.

У нас также есть Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ), из которого удовлетворяющим определенным критериям странам предоставляются авансом гранты на облегчение бремени платежей в счет обслуживания долга перед МВФ с наступающим сроком. ККРТ оказался действенным инструментом во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году, но в настоящее время он имеет недостаточные финансовые ресурсы в размере чуть более 200 млн долларов при возможных потребностях в сумме более 1 млрд долларов. Я обратилась к государствам-членам за помощью в обеспечении того, чтобы финансовый потенциал этого механизма был полностью восстановлен и чтобы он был готов к текущему кризису.

Резюме

Наш совместное заявление для общественности заключается в следующем.

МВФ полон решимости поддержать свои страны-члены, особенно наиболее уязвимые.

У нас есть инструменты для оказания помощи.

Мы тщательно координируем деятельность с другими организациями, являющимися нашими партнерами.

Еще раз благодарю и передаю слово Вам, Дэвид.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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