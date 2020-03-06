Н. Федоров провел встречу с представителями библиотечного сообщества Республики Чувашия

Source: Russia – Council of the Federation

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа осударственой власти Республики Чувашия Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев НиколаевОлег АлексеевичВременно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики провели в Национальной библиотеке региона встречу с представителями библиотечного сообщества республики.

Смотрите также

Первый вице-спикер СФ и руководитель Республики осмотрели Зал государственных символов, детскую комнату «Интелллектуариум», Региональный центр доступа к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, ознакомились с экспозицией галереи «Серебряный век» и выставкой, посвященной жизни и творчеству великого поэта, уроженца Чувашии Геннадия Айги.

В ходе двусторонней встречи Николай Федоров пожелал новому руководству республики успехов в сохранении самобытной культуры многонационального народа Чувашии и высоко оценил деятельность Национальной библиотеки Чувашской Республики: «Здорово, что есть такие очаги культуры, современные по внешнему облику и внутреннему наполнению».

Николай Федоров в Чувашии

Сенатор проинформировал врио главы Чувашии о результатах традиционной ежегодной встречи в Совете Федерации с работниками социальной сферы села, а также о том, как исполняется поручение Президента России о возможности реализации программы «Земский работник культуры».

В свою очередь Олег Николаев поблагодарил Николая Федорова за весомый вклад в реализацию ряда культурных проектов в республике и сообщил о мерах поддержки работников культуры и социальной сферы в Чувашии, о необходимости дальнейшего культурного насыщения сельской жизни интересными и полезными начинаниями.

Приветствуя библиотекарей республики, врио главы ЧР выразил признательность первому-вице спикеру СФ за инициативу проведения встречи, позволяющей лучше узнать нужды и чаяния работников культуры, обсудить наболевшие вопросы, назревшие в столь важной и нужной для людей сфере. Олег Николаев отметил особую роль тружеников библиотечной системы в духовном воспитании подрастающего поколения, сохранении памяти о прошлом, сбережении традиций и самобытной культуры.

Николай Федоров, прочитав стихотворение Николая Гумилева «Слово», подчеркнул, что в эпоху цифровизации технические новшества должны быть не целью, а лишь инструментом в поиске истины, в напряженной интеллектуальной работе, в служении Слову. «Как говорят в наши дни, библиотекари — это последние святые на Руси», — отметил сенатор, выразив глубокую признательность работникам библиотечной системы Чуваши за подвижничество, просветительскую деятельность, самоотверженное служение культуре.

Крайне важны поправки, говорящие об уважении к людям труда, об исторической памяти, о духовности и вере в Бога

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации. «Основной Закон — это в том числе и декларация традиционных ценностей, которые надо оберегать, защищать, охранять. Поэтому считаю, что крайне важны поправки, говорящие об уважении к людям труда, об исторической памяти, о духовности и вере в Бога, о защите семьи и брака, о том, что дети являются важнейшим достоянием нашей страны, а культура — ее уникальным наследием. Все это позволит уберечь общество от нравственной деформации», — заявил Николай Федоров.

В ходе встречи также обсуждались вопросы сохранения языков и культур народов России, перспективы реализации ряда значимых социально-культурных проектов на территории республики, воспитания и образования молодежи, духовного оздоровления общества.

MIL OSI