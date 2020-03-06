Олег Матыцин: «Министерство спорта будет вести открытый диалог с бизнес-сообществом по вопросам развития физической культуры и спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

5 марта в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества – членами рабочих групп и комиссий Общественного совета при Минспорте России.«Для нас очень важно взаимодействие с представителями бизнеса, которые вместе с Министерством спорта будут развивать массовый спорт. Сейчас идёт формирование Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, мы обязательно рассмотрим предложения спортивной бизнес-индустрии», – сказал Олег Матыцин.В ходе встречи представители бизнес-сообщества рассказали о положительном опыте своих проектов, которые способствуют привлечению людей к занятиям физической культурой и спортом.Также были обозначили проблемы предпринимательства в спортивной сфере. Речь шла об отсутствии в законодательстве зафиксированного статуса спортивного предпринимательства, а также о недостаточной государственной поддержке спортивного бизнеса.Министр спорта подчеркнул, что ведомство будет работать в этом направлении, поскольку и у спортивного бизнеса, и у государства есть общие цели.«Заниматься спортом – естественная потребность человека. Главное – дать людям возможность это делать. У нас есть общие задачи: и нам, и бизнесу выгодно, чтобы люди знали, где и как заниматься спортом, чтобы получали от этого удовольствие», – отметил Олег Матыцин.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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