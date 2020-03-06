Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с мэром города Иваново вопрос организации бесплатного питания для школьников младших классов.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области в ходе работы в регионе обсудил с мэром города Иваново Владимиром Шарыповым вопрос организации бесплатного питания для школьников младших классов. Такая мера поддержки учащихся была предложена Президентом России в Послании Федеральному Собранию в середине января 2020 года.

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По словам Валерия Васильева, школы Иваново готовы к обеспечению бесплатным питанием всех учащихся с 1 по 4 класс. И с 1 сентября 2020 года эта мера поддержки семей будет реализована в регионе — такую задачу перед местными чиновниками поставил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. ВоскресенскийСтанислав СергеевичГубернатор Ивановской области На данный момент в Иваново дети с 1 по 4 класс (18 тысяч в городе) едят в школьных столовых пока за счет семейного бюджета и частично городской дотации. Полностью субсидируется только питание детей из малоимущих семей, детей инвалидов, детей-сирот, находящихся под опекой.

Основной объем организации питания выполняют муниципальные комбинаты школьного питания, есть и несколько частных организаций, хорошо себя зарекомендовавших. Администрация города Иваново регулярно проводит мониторинг качества предоставляемого питания школьникам. Кроме того, как отметил Валерий Васильев, ежегодно обновляется и инфраструктура пищеблоков — приобретается как крупное оборудование, так и мелкая столовая техника, проводятся ремонтные работы в производственных цехах и обеденных залах.

Сенатор уточнил, что с сентября 2018 года в Ивановской области бесплатное питание предоставлялось только школьникам льготных категорий, на эти цели в областном бюджете в этом году была предусмотрена компенсация в размере свыше 77 млн рублей. Эта сумма рассчитывалась исходя из средней стоимости школьного питания на одного ребенка в Ивановской области. С января 2020 года питание детям льготных категорий предоставляется бесплатно и поэтому высвобождающиеся средства, по предложению губернатора региона, будут потрачены на компенсацию питания для других льготных категорий учащихся.

«Так же в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по организации полноценного горячего питания для учеников младших классов в тех школах Ивановской области, где эти меры необходимо будет предпринять», — отметил Валерий Васильев.

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