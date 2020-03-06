О происшествии на шахте «Заполярная» в Республике Коми

Source: Russia Ministry of Energy

6 марта в 04-20 в г. Воркута на шахте «Заполярная-2» (Шахта «Заполярная» – филиал АО «Воркутауголь») произошел выброс газа метана без возгорания в конвейерном штреке № 1032-Ю.

В шахте находилось 197 горнорабочих, из них 106 на аварийном участке.

Выведены на поверхность 104 человека, два человека погибли.

Работа аварийного участка шахты приостановлена.

11.12.2019

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в город

18.11.2019

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла за октябрь 2019 года более миллиона тонн угля, а также увеличила объемы вскрыши, переработки и отгрузки по сравнению с предыдущим месяцем и октябрем прошлого года.

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