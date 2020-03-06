Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Форума молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге.

Член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области принял участие в Форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге, а также выступил с докладом по теме «Цифровая безопасность».

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«Главная цель Форума – выстраивание рабочих отношений между молодежью стран-участниц в самых разных сферах: экономике, политике, энергетике, культуре и многих других», — отметил сенатор.

Он выступил с докладом на секции «Международная информационная безопасность и цифровой суверенитет: взгляд молодых законодателей». Сенатор рассказал о законодательных аспектах деятельности СФ в области информационных технологий. Законодатель подчеркнул, что при верхней палате парламента созданы и действуют Совет по развитию цифровой экономики и Временная комиссия по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий.

А. Пронюшкин принял участие в работе Форума молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге

Также Александр Пронюшкин в качестве модератора провел «круглый стол» на тему «Правовые инструменты стимулирования молодежного предпринимательства» и обсудил с участниками основные проблемы развития молодежного предпринимательства, пути их решения, а также имеющиеся меры поддержки.

«Государственная поддержка молодежного предпринимательства и малого бизнеса должна стать приоритетным направлением национальной политики стран БРИКС» — отметил парламентарий.

Сенатор считает, что молодежь стран БРИКС способна не только внести весомый вклад в углубление сотрудничества Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР на всех основных направлениях, но и сыграть ключевую роль в решении актуальных проблем молодого поколения в общемировом масштабе.

В рамках Форума состоялось пленарное заседание, прошли круглые столы и секции, на которых молодые парламентарии обсудили вопросы укрепления международной безопасности, регулирования цифровой экономики и обеспечения цифрового суверенитета, а также пути стимулирования молодежного предпринимательства.

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