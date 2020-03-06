Посещение детской поликлиники города Иванова

Source: President of Russia – Kremlin

В сопровождении Заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой, Министра здравоохранения Михаила Мурашко и главного врача медицинского учреждения Александра Кукушкина Президент осмотрел несколько врачебных кабинетов, в том числе процедурный, офтальмологический и терапевтический.

Открытая в январе 2020 года после модернизации детская поликлиника №6 является примером эффективной организации работы первичного звена здравоохранения.

В учреждении осуществляется дистанционная запись на приём, разделены потоки здоровых и больных пациентов, открыто отделение неотложной помощи с отдельным входом, сокращены сроки прохождения профосмотра, работает кабинет выдачи справок «в один шаг», создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями.

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