Сегодня в «Эфире»: защита прав жителей Орловской области в сфере ЖКХ, исполнение природоохранного законодательства в Брянской области и надзор за соблюдением трудовых прав граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в прямом эфире расскажем о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, в том числе о порядке сбора средств на областную программу капитального ремонта жилья и выявляемых органами прокуратуры нарушениях законодательства о ЖКХ.

В рубрике «Чистая среда» пойдет речь о проблемных вопросах надзора за исполнением природоохранного законодательства в Брянской области.

О том, как определить недобросовестного работодателя и чем может обернуться получение «серой зарплаты», сообщим в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на пятницу 6 марта 2020 года:

· «Чистая среда». Брянская область. Три стихии под надзором.

· «Криминальный тренд». Прокуратура против наркопреступности: надзор за расследованием уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

· «Вы в эфире». Коммунальное хозяйство под контролем. О работе прокуратуры Орловской области по надзору в сфере ЖКХ.

· «Мир и порядок». «С Темзы выдачи нет?»

· «Логика закона». Инвалиды в местах лишения свободы. Прокурорский надзор.

· «Особые полномочия». Откуда берутся госсокровища. Прокуроры в Гохране.

· «В процессе». Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.

· «Криминальный тренд». «Трудные» вопросы занятости: прокурорский надзор в сфере трудовых прав.

· «В процессе». «Своя квартира» и гараж для вице-губернатора.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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