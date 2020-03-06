С. Митин провел заседание Экспертного совета о перспективах развития сельскохозяйственного тракторостроения на территории Чувашии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил государственную значимость задачи по обеспечению АПК России необходимым количеством современных отечественных тракторов средней и малой мощности.

В рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса России прошло заседание Экспертного совета.

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Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

При участии члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадима Николаева, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики эксперты и представители сельхозмашиностроительных компаний обсудили перспективы развития сельскохозяйственного тракторостроения на территории Чувашской Республики.

Сергей Митин особо отметил государственную значимость задачи по обеспечению агропромышленного комплекса Российской Федерации необходимым количеством современных отечественных тракторов средней и малой мощности. «Несмотря на то, что данный класс тракторов пользуется особым спросом со стороны российских аграриев, до настоящего времени в России они практически не производятся. Наблюдается высокая импортозависимость сельскохозяйственной техники соответствующего класса», — прокомментировал сенатор.

Сергей Митин и Вадим Николаев

В ходе заседания руководители сельхозмашиностроительных компаний проинформировали о достигнутых договоренностях по организации серийного производства сельскохозяйственных тракторов на территории Чувашской республики Российской Федерации, при научно-инженерной поддержке проекта со стороны соответствующих организаций.

Сергей Митин сообщил, что по итогам совещания было принято решение о целесообразности комплексного рассмотрения вопроса организации серийного производства сельскохозяйственных тракторов средней и малой мощности в рамках парламентских слушаний Совета Федерации. Мероприятие планируется провести в текущем году в осеннюю сессию работы верхней палаты.

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