Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел очередной прием граждан в Симферополе.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел очередной прием в Симферополе.

В ходе приема к сенатору поступили обращения от жителей их разных районов Республики Крым. Среди них преобладали темы социального характера, защиты прав граждан, организации патриотической работы.

В ходе приема поднимались вопросы о содействии крымчанам в прохождении санаторно-курортного лечения, получении медицинской помощи, проблема начисления пенсий инвалидам.

Также к сенатору поступили обращения о содействии в трудоустройстве жителя Керчи, защиты прав пенсионера.

Обращения, поступившие к Сергею Цекову, внимательно изучены на предмет решения поднятых в них вопросов. Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

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