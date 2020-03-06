Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное06.03.2020 13:21

Участники проекта «Сириус-2020» посетили ЦУП

Участники образовательной космической программы «Сириус-2020» 5 марта 2020 года посетили Центр управления полётами в подмосковном Королёве. Сотрудники ЦНИИмаш, входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», организовали и провели для школьников прямую связь с российским сегментом Международной космической станции.

В ходе телемоста ребята смогли пообщаться с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой, работающим на орбите в рамках экспедиции МКС-62. Школьников интересовало, как происходит запуск малых космических аппаратов, какая техника используется для проведения фотосъёмки с орбиты, как проводятся наблюдения за атмосферными явлениями и глобальными экологическими проблемами и много другое. Российский космонавт подробно ответил почти на два десятка вопросов.

Программа «Сириус-2020» реализуется Образовательным фондом «Талант и успех» при поддержке Роскосмоса. В её финальной части — конкурсе «Дежурный по планете 2019-2020» — принимают участие воспитанники Областной гимназии им. Е.М.Примакова и Детского технопарка «Кванториум».

Старшеклассники в течение двух недель под руководством экспертов — специалистов российской ракетно-космической отрасли — разрабатывают проекты по следующим направлениям: «Спутник моей школы», «Прикладные космические системы», «Реактивное движение», «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками», «Земля из космоса». Результаты этой работы будут представлены на итоговой конференции.

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