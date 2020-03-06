Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное06.03.2020 16:08

Цифровая образовательная среда

ТЕРРА ТЕХ, компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), заключило соглашение с Научно-образовательным центром «Кузбасс» для осуществления совместных проектов в сфере цифровой трансформации образования. Стороны планируют задействовать технологии виртуальной реальности на основе космических данных при реализации образовательных проектов и для патриотического воспитания молодежи Кузбасса.

В рамках сотрудничества планируется использовать разработанную ТЕРРА ТЕХ платформу виртуальной реальности ATLAS VR, которая позволяет на основе космических стереоснимков воспроизводить Землю в цифровом формате и взаимодействовать с цифровой копией планеты в образовательных, научно-исследовательских, просветительских и презентационных целях.

Директор НОЦ «Кузбасс» Ирина Ганиева: «Кузбасс часто называют жемчужиной Сибири. Показать красоту и особенности нашего региона, познакомить учащихся с историей образования Кемеровской области и способствовать воспитанию чувства любви к своей малой родине мы с коллегами из ТЕРРА ТЕХ попробуем с привлечением самых передовых VR-технологий. Проекты, реализуемые НОЦ „Кузбасс“ в области образования и экологии, благодаря технологиям виртуальной реальности, приобретут современный цифровой формат звучания и реализации».

Уже определен перечень образовательных учреждений региона, в которых в режиме реального учебного процесса будет проходить тестирование VR-технологий.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «С нашими партнерами из НОЦ „Кузбасс“ мы будем создавать 3D-уроки по географии, экологии, истории, биологии и краеведению. Этот инновационный для региона формат обучения с использованием платформы ATLAS VR мы будем вместе апробировать для того, чтобы понять, какие образовательные эффекты дает применение технологий виртуальной реальности. Натуралистичность, достоверность и эффект личного присутствия, свойственные VR-среде, помогут экологическому воспитанию и просвещению подрастающего поколения».

ATLAS VR как профессиональный инструмент в работе педагога в первую очередь решает задачи образовательного, а не игрового или развлекательного плана. В VR-платформе моделируется цифровая копия физического мира, в которой сохранены взаимосвязи природных систем и компонентов, климата, почвы, растительного и животного миров. VR-технологии позволяют наглядно показать школьникам целостность мира и взаимное влияние элементов друг на друга.

Кооперация сторон в рамках исполнения соглашения отвечает задачам федерального проекта «Цифровая образовательная среда» по созданию современной и безопасной образовательной среды, посредством внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации и вовлеченности обучающихся в образовательный процесс.

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