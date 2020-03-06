Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-63#Союз МС-1606.03.2020 10:00

Экипажи МКС-63 сдали «пробный экзамен» на знание МКС



Впереди у экипажей МКС-63 экзаменационные комплексные тренировки. Прежде чем приступить к их сдаче, космонавтам и астронавтам необходимо пройти тренировку «Типовые полётные сутки». Это «пробный экзамен», по условию которого экипажи проводят полный рабочий день на тренажёре российского сегмента Международной космической станции с возможными штатными и нештатными ситуациями.

4-5 марта 2020 года основной (космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди) и дублирующий (космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн) экипажи МКС-63 выполнили данную тренировку.

Среди нештатных ситуаций, с которыми могут столкнуться космонавт или весь экипаж, случаются, например, отказ связи, сбой в работе системы жизнеобеспечения, ассенизационно-санитарного устройства, бортовой вычислительной системы. Среди аварийных ситуаций, которые обычно инструкторы припасают на конец «рабочего дня», может быть разгерметизация, пожар или утечка аммиака.

Во время «Типовых полётных суток» экипаж, как в реальной жизни, задействует все модули российского сегмента. Благодаря такому «рабочему дню» на станции космонавты и астронавты могут прочувствовать ритм, в котором им предстоит жить в космическом пространстве. Кроме того, это способствует закреплению навыков выполнения действий по циклограмме и позволяет иностранным членам экипажа лучше узнать системы российского сегмента Международной космической станции.

Рабочий день космонавтов начался с осмотра станции и конференции с Центром управления полётами, во время которой они доложили о состоянии сегмента и своём самочувствии. Дальше они занимались обслуживанием систем станции, ремонтно-восстановительными работами, ведением базы инвентаризации, экспериментами по разным направлениям.

По окончании тренировки действия каждого экипажа были оценены комиссией. Она отметила, что космонавты и астронавты успешно справились с поставленными задачами и готовы к сдаче экзаменационных комплексных тренировок 11 и 12 марта 2020 года.

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