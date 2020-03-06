Ю. Важенин: Важно законодательно закрепить сертификацию всех видов обслуживания воздушных судов, влияющих на безопасность полетов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел «круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации».

В заседании приняли участие члены СФ Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области представители профильных министерств и ведомств, руководители нефтегазовых и авиационных компаний, предприятий, обслуживающих авиационные комплексы, научных и проектных организаций.

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Юрий Важенин подчеркнул, что основой всей деятельности гражданской авиации является обеспечение безопасности полетов, и одним из главных компонентов безопасности является качество авиатоплива. «На сегодняшний день вызывает крайнюю настороженность и обеспокоенность происходящее в этой сфере. Ведь за качеством авиационного керосина стоят тысячи людских жизней, наших с вами жизней. Как могла сложиться такая ситуация, что стало возможным появление некондиционного авиатоплива», — сказал он.

Основой всей деятельности гражданской авиации является обеспечение безопасности полетов, и одним из главных компонентов безопасности является качество авиатоплива

Сенатор отметил, что до 90-х гг. обеспечение воздушных судов авиатопливом носило централизованный характер. «Существовавшая в то время система испытаний нефтепродуктов, начиная от разработки авиаГСМ и заканчивая постановкой их на производство, и система обеспечения и контроля качества авиаГСМ после поставки авиапредприятиям доказала свою надежность и эффективность. Как результат, в советские времена практически не были зарегистрированы случаи серьезных инцидентов и авиационных происшествий по причине некачественных авиаГСМ».

По словам Юрия Важенина, с 2008 года начался процесс изменений в нормативно-правовые акты гражданской авиации по вопросам обеспечения авиаГСМ воздушных перевозок. «Изменения шли постепенно, под лозунгом сокращения давления на бизнес и либерализации его деятельности. В частности, в 2014 году из Воздушного кодекса была исключена обязательная сертификация организаций авиатопливообеспечения воздушных перевозок и контроля качества авиаГСМ, заправляемых в воздушные суда, была отменена система сертификации аэропортов гражданской авиации, в том числе обязательная сертификация топливозаправочных компаний», — сказал парламентарий. Специалистов авиатопливообеспечения исключили из перечня авиационного персонала.

«Из периметра госрегулирования исключено все направление авиатопливообеспечения воздушных перевозок», — указал Юрий Важенин.

В результате снижается технический уровень оборудования авиатопливообеспечения для приема, хранения, внутрискладских перекачек, учета, подготовки и заправки воздушных судов авиаГСМ, сказал сенатор.

Как рассказал руководитель направления авиатопливообеспечения государственного научно-иследовательского института гражданской авиации Олег Мальцев, институт проводит исследования проб авиаГСМ с мест авиационных событий — авиакатастроф, отказов двигателя, летных происшествий, а также с авиаремонтных заводов.

Он отметил, что вопросы обеспечения авиаГСМ полетов воздушных судов, а также вопросы ценообразования на сегодня исключены из функций вех государственных министерств и ведомств. Авиационные ГСМ выпускаются по техническим регламентам и стандартам, которые не содержат требований о необходимости обеспечения норм летной годности воздушных судов и соблюдения безопасности полетов.

В частности, напомнил Олег Мальцев, прекратилось функционирование системы допуска нефтепродуктов к применению, в том числе и на воздушных судах. Отменена Межведомственная комиссия по допуску авиаГСМ. Прекращена независимая оценка соответствия качества авиаГСМ требованиям нормативной документации, а также независимая оценка соблюдения технологии производства. «Процессы, осуществляемые в организациях авиатопливообеспечения, находятся вне какого‑либо обязательного надзора».

«Мы считаем, что ситуация требует коренных изменений», — подчеркнул он.

«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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Иван Абрамов и Юрий Важенин

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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Анатолий Широков

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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Юрий Важенин

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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Иван Абрамов

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования обеспечения авиационным топливом гражданской авиации»

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В обсуждении приняли участие начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ Владимир Демиров, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов и другие.

Участники дискуссии подготовили рекомендации по итогам мероприятия. В частности, Правительству РФ предложено рассмотреть возможность законодательно закрепить в рамках государственного регулирования сертификацию всех видов обслуживания воздушных судов, влияющих на безопасность полетов.

Министерству энергетики РФ рекомендовано рассмотреть возможность организации работ по выявлению причин появления нехарактерных примесей в авиакеросине и принятия мер по их устранению, а также проведения оценки изменения эксплуатационных показателей авиакеросина при изменении сырья и технологии производства на НПЗ. Также ведомству предложено разработать методику оценки наличия в авиатоплива минеральных и органических микропримесей при сдаче топлива и его паспортизации.

Министерству транспорта РФ рекомендовано включить средства наземного обслуживания воздушных судов в перечни объектов технического регулирования, подлежащих обязательной сертификации.

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