Valsts Prezidents Egils Levits: No politikas, cilvēku un vērtību viedokļa, sociālā uzņēmējdarbība viennozīmīgi ir atbalstāma

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) vadītāju Madaru Ūlandi un “RB Cafe” izveidotāju Māri Grāvi, lai pārrunātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Sarunā piedalījās arī LSUA Padomes locekļi – sociālā uzņēmuma “Sonido” vadītāja Inga Muižniece, sociālā uzņēmuma “Svaigi” vadītāja Elīna Novada, sociālās uzņēmējdarbības inciatīvas “Make Room Europe” vadītājs Miks Celmiņš, kā arī LSUA projektu vadītāja Regita Zeiļa, “RB Café” vadītāja Līva Voroņina un biedrības “Rūpju bērns” izpilddirektore Ieva Krusta. Valsts prezidents Egils Levits izteica atbalstu sociālās uzņēmējdarbības jomas tālākai attīstībai, norādot, ka šādi uzņēmumi Latvijai noteikti ir vajadzīgi: “Sociālā uzņēmējdarbība humānā sabiedrībā noteikti ir jāattīsta. No politikas, cilvēku un vērtību viedokļa sociālā uzņēmējdarbība viennozīmīgi ir atbalstāma!” Tikšanās laikā Madara Ūlande iezīmēja sociālās uzņēmējdarbības jomas aktualitātes un jomas izaicinājumus, īpaši uzsverot pašvaldību lomu sociālo problēmu risināšanā un sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Sarunas laikā M. Ūlande norādīja uz pašvaldību iespējām atbalstīt un sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, īpaši izmantojot publiskos iepirkumus kā stratēģisku rīku sociālo problēmu risināšanai un sociālās pievienotās vērtības radīšanai. Tikšanās norisinājās sociālajā uzņēmumā “RB cafe”, kas ir viens no zināmākajiem darba integrācijas uzņēmumu piemēriem Latvijā. Māris Grāvis, “RB cafe” izveidotājs, atzina, ka sociālā uzņēmējdarbība ļauj viņam ilgtspējīgi risināt jautājumus, ar kuru viņa vadītā biedrība “Rūpju bērns” saskaras jau pēdējos 25 gadus – cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. “Pateicoties Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, mēs radām vidi sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, lai mainītu darba devēju attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sociālajai uzņēmējdarbībai ir liels virsmērķis – ar inovatīviem risinājumiem tiek lauzti daudzi stereotipi.” Sarunas laikā tika pārrunāti arī jautājumi saistībā ar Sociālā uzņēmuma likuma darbību un ieviešanu, finanšu un investīciju pieejamību un daudzveidību sociālajiem uzņēmumiem, lielo uzņēmumu iespējām sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī sociālo uzņēmumu ikdienas darbs un izaicinājumi.

Source: President of Latvia in Latvian