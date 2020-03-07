Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История#Главное07.03.2020 08:00

Отряду космонавтов — 60 лет

Сегодня, 7 марта 2020 года, российскому Отряду космонавтов исполняется 60 лет. 7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС № 267 на должности слушателей-космонавтов были назначены первые двенадцать лётчиков. В структуре Центра подготовки космонавтов было создано подразделение с наименованием «Отряд космонавтов». 15 марта 1960 года первая группа слушателей приступила к теоретическим занятиям, которые проходили в Москве на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе. С 1 июля 1960 года ЦПК передислоцировали в Подмосковье, где продолжилась подготовка.

К юбилейной дате ЦПК подготовил брошюру «Отряд космонавтов. Юбилейная историческая справка», из которой мы сегодня опубликуем несколько цитат и интересных фактов.

«Космонавты — это вершина космической индустрии, — считает командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. — Мы выполняем работу, в подготовке которой участвуют десятки тысяч специалистов из конструкторских бюро, отраслевых институтов, организаций, обеспечивающих наши полёты. От имени космонавтов отряда хочу выразить им огромную благодарность за всю земную часть работы, которую мы порой не видим, но знаем, что её делают люди во многих городах нашей страны».

Тридцать лет прослужил в отряде дважды Герой Советского Союза, представитель первого Гагаринского набора, командир Отряда космонавтов (1969–1974, 1983–1990 гг.) Борис Валентинович Волынов: «„Я рад и горжусь тем, что попал в число первых космонавтов!“ — говорил Юрий Гагарин. Мы все уже привыкли к космическим полётам — такова натура человеческая. Но какие бы грандиозные свершения ни ожидали нас в будущем, в сердцах нашего поколения вечно будут жить блестящий шар первого спутника, открывший новую эру, неистовый разум Королёва и светлая улыбка Юрия Гагарина. Эти две человеческие жизни вместили в себя и детство авиации и зарю космической эры. Приятно вспомнить ответ создателя американской космической техники Вернера фон Брауна на вопрос Президента Джона Кеннеди: „А почему не мы первые в космосе?“: „Потому что у нас не было Королёва“».

На январь 2020 года в нашей стране квалификацию космонавта получили 283 человека, среди которых 122 (43%) выполнили 264 полёта суммарной продолжительностью более 27 992 суток. Шесть раз в космосе работали четыре представительницы нашей страны. За 60 лет пилотируемой космонавтики в открытом космосе работали 225 человек, среди них 66 советских и российских космонавтов. Отечественные космонавты осуществили 283 выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 1296 часов 13 минут (более 54 суток), что составило 70% общего времени внекорабельной деятельности всех космонавтов планеты.

Сейчас в Отряде космонавтов Роскосмоса 32 человека, из них 12 — совершили один и более космических полётов, а 8 — проходят общекосмическую подготовку.

«Наше самое главное богатство — это, безусловно, отряд космонавтов, который представляет собой сплочённую команду единомышленников, объединённых одной великой целью — освоить космическое пространство на благо человечества, — считает начальник ЦПК Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов. — Еще Юрий Гагарин говорил: „Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди“. И это действительно так, но с небольшой поправкой: простые люди, наделённые самыми лучшими качествами. Не только сильные, смелые, умные, выносливые, решительные, но и скромные, открытые в общении, отзывчивые, добрые. Именно таким простым людям открываются просторы космоса!

И я желаю всем космонавтам — действующим и будущим — профессионального долголетия и успешных полётов, причём не только на околоземную орбиту, но и гораздо дальше! Чтобы удалось осуществить мечты первого космонавта планеты, который писал: „Мне хочется побывать на Венере, увидеть, что находится под её облаками, увидеть Марс и самому убедиться, есть ли на нём каналы“. Спасибо за ваш героический труд и светлые устремления!»

MIL OSI