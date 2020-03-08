Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ#НПО Лавочкина08.03.2020 08:00

Букет красивых рентгеновских объектов от «Спектр-РГ»

Российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» продолжает свою работу в окрестности либрационной точки L2 системы «Солнце — Земля». Ученые Института космических исследований в честь 8 марта поделились «букетом» рентгеновских изображений небесных объектов, полученных в ходе сканирования неба орбитальной обсерваторией.

Среди них — остатки вспышек сверхновых звезд, радиопульсар, скопление молодых звезд (в тысячи раз моложе нашего Солнца) в области звездообразования в нашей Галактике, а также сверхмассивные черные дыры и скопления галактик за пределами Млечного Пути. Большинство из этих изображений получено в ходе 5-минутных экспозиций, но на получение некоторых из них потребовались десятки часов наблюдений.

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«Спектр-РГ» — российский проект с германским участием по созданию космической астрофизической обсерватории, нацеленной на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения в окрестности точки либрации L2 системы «Солнце-Земля». Запуск состоялся 13 июля 2019 года с космодрома Байконур.

Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Обсерватория должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.

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